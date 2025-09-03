Miguel Ángel Revilla responde a Sánchez tras hablar de los jueces: "Hay que acatar las resoluciones judiciales, nos gusten o no"

Miguel Ángel Revilla habla largo y tendido con Iñaki López y Cristina Pardo y, en este vídeo, valora las palabras de Pedro Sánchez sobre los jueces. Asegura que "no son santos", pero que el sistema ofrece "garantías judiciales totales".

Miguel Ángel Revilla hace un repaso a la actualidad en Más Vale Tarde, donde ha analizado las protestas en la Vuelta a España por el genocidio de Gaza o las polémicas declaraciones de Pedro Sánchez sobre los jueces.

En el vídeo sobre estas líneas, Revilla defiende la separación de poderes como "esencia de la democracia": "Los gobiernos pueden cometer tropelías, el poder judicial corregir esos desmanes e incluso el legislativo hacer leyes que no sean acorde con lo que consideran los jueces oportuno".

Sin embargo, considera que igual que en el poder ejecutivo hay "gente impresentable que roba", en el judicial "hay gente que puede cometer errores y actuar de manera inadecuada. No son santos".

El expresidente de Cantabria asegura que hay algunas actuaciones judiciales que le "sorprenden", pero defiende que "hay que acatar las resoluciones judiciales, nos gusten o no nos gusten".

En su caso, se muestra partidario de "esperar y no denostar al poder judicial", pues considera que España "hay unas garantías judiciales totales": "Puede haber un juez que haga una resolución, pero tiene que ir a un Tribunal Superior de Justicia y luego a un Supremo, incluso a un Constitucional", sostiene.