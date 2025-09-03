Miguel Ángel Revilla confiesa que pensó en unirse a la Global Sumud Flotilla: "Netanyahu es un asesino de libro"

El expresidente cántabro afirma que lo que está haciendo Israel en Gaza es "un genocidio de libro". Además, considera que la gente debería sublevarse para impedirlo.

La Vuelta Ciclista ha cancelado el final de su etapa en Bilbao por las protestas contra el genocidio en Gaza y debido a la participación del equipo Israel Premier Tech. Los manifestantes se han situado en la línea de meta con banderas de Palestina y, varios, han roto las vallas para así poder acceder al recorrido.

Miguel Ángel Revilla manifiesta que lo que está pasando en Gaza no le deja dormir. El político cántabro cuenta que, con la salida de la Global Sumud Flotilla hacia Gaza se planteó enrolarse en esa expedición.

"Lo que está haciendo Israel con el pueblo de Palestina es un auténtico genocidio de libro", añade, tajante, "de un asesino, de un personaje que debiera recuperar la historia de lo que sufrió su pueblo con el nazismo y que está practicando lo mismo que practicaba Hitler". "Netanyahu es un asesino de libro", añade.

Revilla afirma que debemos "impedir este genocidio" y "sublevarnos contra lo que está ocurriendo a los ojos de todo el mundo". A pesar de ello, el expresidente cántabro considera que lo que ha sucedido en la Vuelta Ciclista "no favorece la causa".

"No es por ahí por donde hay que ir", reflexiona, "hay que ir a los Gobiernos de todo el mundo a decirles que no se puede tolerar lo que está ocurriendo". Revilla cree que Estados Unidos "es el soporte de lo que está ocurriendo allí". "Alterar una competición, donde esos ciclistas no tienen ninguna culpa, no es el método", concluye.