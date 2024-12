Meri García perdió a su padre por la DANA: "No entraré a la misa, es dorar la píldora a quienes asesinaron a mi padre"

La misa oficial por las víctimas de la DANA ha despertado una gran polémica entre las familias de los damnificados, debido a que no han sido avisadas a tiempo por el arzobispado. Es por ello que muchos familiares han optado por no entrar a la Catedral de Valencia, donde tendrá lugar la eucaristía. Es el caso de Meri García, quien perdió a su padre a causa del temporal y quien ha asegurado que "he decidido que no voy a entrar porque es dorarles la píldora a los asesinos de mi padre".

Asimismo, García ha reclamado justicia para todos los afectados, sin importar el color de la formación política a la que pertenezcan, ya que ella se considera "apolítica total": "Quiero que paguen del primero al último, entonces yo no voy a compartir ni tiempo ni espacio con alguien que tenga un mínimo de responsabilidad en la muerte de mi padre".

Cuestionada por la manera en la que se enteraron de la celebración de esta ceremonia, ha señalado que "me enteré ayer gracias a la prensa". Es por ello que avisó a su hermano, quien se desplazó hasta la iglesia de Catarroja para poder preguntar al párroco. Este les indicó que si eran familiares no había problema. No obstante, el hermano le consultó qué autoridades estarían presentes, a lo que el párroco contestó que no podía responderle porque no lo sabía. Por este motivo, la hija del fallecido ha señalado que "a mí no me han dejado elegir libremente si venir o no, porque como no sé quién va a estar dentro, yo puedo entrar y encontrarme a nadie".

En cuanto a qué les diría a los responsables de la gestión de la DANA, García ha indicado que no lo sabe, aunque asegura que "ni lo sé, yo tengo una educación que me ha dado mi padre, al cual he perdido, que me impide a lo mejor partirles la cara que es lo que me gustaría hacer". "Yo lo que les preguntaría es, ¿podéis dormir? ¿Podéis dormir por la noche? Porque yo no duermo desde esa noche, yo estuve toda la noche asomada a una ventana viendo como una ola gigante arrastraba árboles, coches y personas", ha añadido.

Por último, García ha informado de que se encuentra recogiendo firmas en la plataforma 'Change.org', las cuales se añadirán a la demanda que piensan interponer porque "esto se va a demandar, porque la muerte de mi padre no es en balde. Se va a demandar por lo civil, lo administrativo, por todo".