La economía española creció un 0,6% en el tercer trimestre por el consumo de las familias

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha confirmado que el crecimiento de la economía española se moderó al 0,6 % en el tercer trimestre, una décima menos que el trimestre anterior. La demanda nacional contribuyó con 1,3 puntos porcentuales, mientras que la demanda externa restó 0,7 puntos. El consumo privado y público aumentaron un 1,1 % y 1,3 % respectivamente, y la inversión creció un 2,1 %. Destaca el aumento del 2,3 % en inversión en vivienda. El Ministerio de Economía subraya que la solidez del mercado laboral y la mejora del poder adquisitivo impulsan el crecimiento, previendo un avance del 2,9 % anual. Todos los sectores, excepto las ramas primarias, mostraron avances, destacando la construcción con un 1,3 %. La remuneración de los asalariados creció un 1,6 % y los impuestos netos sobre producción e importaciones un 3,6 %.

La contracción del sector exterior ha moderado el crecimiento de la economía española en el tercer trimestre al 0,6 %, una décima menos que en el trimestre anterior, según ha confirmado este martes el Instituto Nacional de Estadística (INE). El INE además ha modificado el dato de crecimiento del segundo trimestre, que ahora fija en el 0,7 %, una décima menos que lo que había publicado anteriormente.

El avance trimestral fue resultado de la aportación de 1,3 puntos porcentuales de la demanda nacional (consumo e inversión), a los que la demanda externa (exportaciones e importaciones) restó 0,7 puntos, una décima más de lo inicialmente avanzado por el INE. El crecimiento se ha sustentado en el aumento del 1,1 % del consumo privado y del 1,3 % del consumo público, junto con el incremento del 2,1 % de la inversión (formación bruta de capital); mientras que las exportaciones cayeron el 0,6 % y las importaciones frenaron su avance al 1,2 %.

Dentro de la inversión destaca el aumento del 2,3 % de la destinada a vivienda y edificación, mientras que la empresarial (maquinaria, bienes de equipo, sistemas de armamento y recursos biológicos) creció el 1,7 %.

El Ministerio de Economía ha destacado en un comunicado que la inversión empresarial, la solidez del mercado laboral y la mejora del poder adquisitivo han impulsado un crecimiento trimestral que afianza la previsión del Gobierno de que la economía avanzará un 2,9 % en el conjunto del año, el doble del estimado para la Unión Europea.

Asimismo, Economía ha subrayado que se trata del noveno trimestre consecutivo con un crecimiento trimestral del 0,6 % o superior, en un escenario de incertidumbre geopolítica y comercial en el plano internacional.

Tanto los puestos de trabajo a tiempo completo como las horas efectivamente trabajadas aceleraron su crecimiento hasta el 1 % trimestral, mientras que la productividad retrocedió un 0,4 % respecto al trimestre precedente medida tanto por puesto de trabajo como por hora.

Por el lado de la oferta, todos los grandes sectores de actividad presentaron avances, salvo las ramas primarias (agricultura, ganadería, silvicultura y pesca), que moderaron su caída al 0,7 %, frente a la contracción del 6 % del trimestre previo.

El mayor incremento fue para la construcción (1,3 %), aunque frenó su avance a la mitad; igual que la industria, que se moderó al 0,5 %; mientras que los servicios disminuyeron una décima (0,8 %).

Medido el PIB en rentas, la remuneración de los asalariados creció el 1,6 % trimestral, lo mismo que el trimestre anterior, el excedente de explotación / renta mixta bruta (asimilable a los márgenes empresariales) se incrementó el 0,6 % (0,1 % el trimestre anterior) y los impuestos netos sobre producción e importaciones aumentaron el 3,6 % (3,7 % el trimestre anterior).

