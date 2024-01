Siguen conociéndose más detalles de la relación entre Federico de Dinamarca y Genoveva Casanova. Más Vale Tarde analiza cuándo habrían sido tenido lugar sus encuentros y llega hasta un mensaje romántico de Genoveva en Instagram, que escribió en inglés y después borró.

"¿Por qué te quiero?, me preguntas. Y si trato de definirlo con palabras, ¿se acercaría en algo a esas noches de sudor y hambre, a la angustia de tu ausencia, al cuchillo que me atraviesa el pecho en cada beso?", escribía en un largo post que terminaba con un "te quiero porque sin ti no hay amor" y que acompañaba con, explica Marina Valdés en el vídeo sobre estas líneas, con una foto muy nostálgica apoyada en el muro del Castillo de Trujillo.

Según la revista 'Lecturas', en esa fecha y en ese lugar se produjo una cacería donde el fin de semana se pagaba a 20.000 euros y donde, apunta Marina, también hay "relaciones discretas entre señoras y señores que están solteros, en teoría".