"La menda no se quedó ahí de milagro": Bea de Vicente responde a Sonia Tamames tras decir que la pandemia "no fue tan grave"

La directora general de Salud Pública de Castilla y León, Sonia Tamames, ha tenido que presentar su dimisión tras asegurar en televisión que la pandemia "no fue de gran gravedad". La respuesta de Beatriz de Vicente, en este vídeo.

Sonia Tamames, la que hasta hoy era la directora general de Salud Pública de Castilla y León, hacía unas polémicas declaraciones en las que aseguraba que la pandemia de coronavirus "no fue de gran gravedad". Palabras por las que ha tenido que presentar su dimisión.

"En sus declaraciones decía que más de uno se iba a remover en su silla, y ha sido la primera en caerse de la suya", ironiza Iñaki López en el vídeo sobre estas líneas, mientras que Pablo Montesinos asegura que este comentario "no tiene un pase" y aplaude la reacción de Alfonso Fernández Mañueco de "fulminarla de sus responsabilidades políticas".

"Mienten sobre cosas que todos hemos vivido", opina Elisa Beni, que recuerda que "todos estuvimos encerrados en casa, todos sufrimos y todos vimos el dolor de las muertes una detrás de otra". En su caso, asegura que le habría preguntado "a partir de cuántos muertos le empiezan a parecer las cosas graves".

En este caso, Edu Galán considera que "ser médico no te valida para ser político", mientras que Bea de Vicente recuerda que todavía hoy hay personas con "severísimas secuelas" y covid persistente, mientras que afirma que, en su propia experiencia, "la menda lerenda no se quedó ahí de milagro".