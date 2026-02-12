Ahora

por su respaldo a la acción militar

Delcy Rodríguez advierte a María Corina Machado ante su posible regreso al país: "Tendrá que responder ante Venezuela"

¿Qué ha dicho? La presidenta encargada de Venezuela ha remarcado que "en cuanto a su vida, no entendemos por qué hay tanto revuelo". "En cuanto a su regreso al país, tendrá que responder ante Venezuela. Por qué pidió una intervención militar, por qué pidió sanciones contra Venezuela y por qué celebró las acciones que tuvieron lugar a comienzos de enero", ha afirmado Rodríguez.

Imagen que muestra a la presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, y a la opositora y Premio Nobel de la Paz, María Corina MachadoImagen que muestra a la presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, y a la opositora y Premio Nobel de la Paz, María Corina MachadoEuropa Press y EFE

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha advertido que si la líder de la oposición y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, regresa al país suramericano tendrá que rendir cuentas por su respaldo a la acción militar que resultó en la captura de Nicolás Maduro.

Preguntada sobre las garantías de seguridad a Machado, que huyó de la nación venezolana tras pasar meses en escondites por temor a represalias del Gobierno, la mandataria interina ha dicho que "en cuanto a su vida, no entendemos por qué hay tanto revuelo". "En cuanto a su regreso al país, tendrá que responder ante Venezuela. Por qué pidió una intervención militar, por qué pidió sanciones contra Venezuela y por qué celebró las acciones que tuvieron lugar a comienzos de enero", ha afirmado Rodríguez en un adelanto de una entrevista con 'NBC News' y ha informado EFE.

Tras la captura de Maduro y su esposa, Cilia Flores, el 3 de enero, el presidente estadounidense, Donald Trump, ha respaldado al nuevo Gobierno de Rodríguez, al asegurar que este funciona bajo la tutela de su Administración y está cumpliendo con todas las exigencias de Washington, incluido el acceso al sector petrolero venezolano.

De momento, el mandatario estadounidense ha excluido a Machado del proceso de transición en ese país por considerar que no cuenta con suficientes apoyos. Sin embargo, tras la reunión en la que la opositora le entregó a Trump la medalla de su premio Nobel de la Paz, el presidente calificó este gesto de "algo extraordinario" y afirmó que podría "involucrar" de alguna manera a Machado en el futuro de Venezuela.

Machado, por su parte, dijo a inicios de este mes que no cree que su vida corra peligro si regresa a Venezuela, gracias a la "presión" que EEUU ejerce sobre Rodríguez. Días después del encuentro de la líder opositora con Trump, un responsable de la Casa Blanca anunció que Rodríguez tenía previsto visitar Washington, aunque no precisó fechas.

En su entrevista con la cadena 'NBC' tras una "exitosa" reunión en Caracas con el secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, la presidenta interina venezolana ha confirmado su futuro viaje a EEUU. "Me han invitado a Estados Unidos. Estamos considerando ir allí una vez que establezcamos esta cooperación y podamos avanzar con todo", ha indicado.

Rodríguez ha insistido en que "Maduro es el presidente legítimo" de Venezuela, y que tanto "el presidente Maduro como Cilia Flores, la primera dama, son inocentes". "Les puedo asegurar que estoy a cargo de la presidencia de Venezuela, como lo establece claramente la Constitución venezolana. Y por la cantidad de trabajo que tengo, por lo ocupada que estoy, les puedo asegurar que es un trabajo muy, muy duro y lo estamos haciendo día a día", ha agregado.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. La cordialidad entre España e Italia estalla: Moncloa critica a Meloni por organizar con Alemania y Bélgica una reunión previa a la oficial porque "mina" los principios básicos de la UE
  2. Alegría tacha de "error" las críticas de Óscar López a Lambán por no hacer oposición al PP y reconoce que el resultado en Aragón "no fue bueno"
  3. Penas más altas y prohibiciones de acceso: las claves de una ley de multirreincidencia que no cambia los requisitos para las deportaciones
  4. Medallas, premios y actos para engañar a la gente en sus pulsos contra el Gobierno: el juego de Ayuso ya perfeccionado
  5. Una nueva borrasca avanza en España y es la de los ultras: el grupo nazi Núcleo Nacional crea su propio partido político
  6. Saltando una valla en un desliz de su secuestrador: así fue la huida de la mujer de 38 años retenida durante dos años en Murcia