Delcy Rodríguez advierte a María Corina Machado ante su posible regreso al país: "Tendrá que responder ante Venezuela"

Imagen que muestra a la presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, y a la opositora y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado

¿Qué ha dicho? La presidenta encargada de Venezuela ha remarcado que "en cuanto a su vida, no entendemos por qué hay tanto revuelo". "En cuanto a su regreso al país, tendrá que responder ante Venezuela. Por qué pidió una intervención militar, por qué pidió sanciones contra Venezuela y por qué celebró las acciones que tuvieron lugar a comienzos de enero", ha afirmado Rodríguez.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha advertido que la líder opositora María Corina Machado deberá rendir cuentas si regresa al país por su apoyo a la intervención militar que resultó en la captura de Nicolás Maduro. Rodríguez, en una entrevista con 'NBC News', cuestionó la seguridad de Machado y su respaldo a sanciones contra Venezuela. Tras la captura de Maduro, el presidente estadounidense Donald Trump ha apoyado al gobierno interino de Rodríguez, excluyendo a Machado del proceso de transición. Sin embargo, Trump elogió a Machado por entregarle su medalla del Nobel de la Paz, sugiriendo su posible participación futura en Venezuela. Rodríguez ha confirmado un próximo viaje a Estados Unidos para establecer cooperación, reiterando que Maduro sigue siendo el presidente legítimo del país.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha advertido que si la líder de la oposición y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, regresa al país suramericano tendrá que rendir cuentas por su respaldo a la acción militar que resultó en la captura de Nicolás Maduro.

Preguntada sobre las garantías de seguridad a Machado, que huyó de la nación venezolana tras pasar meses en escondites por temor a represalias del Gobierno, la mandataria interina ha dicho que "en cuanto a su vida, no entendemos por qué hay tanto revuelo". "En cuanto a su regreso al país, tendrá que responder ante Venezuela. Por qué pidió una intervención militar, por qué pidió sanciones contra Venezuela y por qué celebró las acciones que tuvieron lugar a comienzos de enero", ha afirmado Rodríguez en un adelanto de una entrevista con 'NBC News' y ha informado EFE.

Tras la captura de Maduro y su esposa, Cilia Flores, el 3 de enero, el presidente estadounidense, Donald Trump, ha respaldado al nuevo Gobierno de Rodríguez, al asegurar que este funciona bajo la tutela de su Administración y está cumpliendo con todas las exigencias de Washington, incluido el acceso al sector petrolero venezolano.

De momento, el mandatario estadounidense ha excluido a Machado del proceso de transición en ese país por considerar que no cuenta con suficientes apoyos. Sin embargo, tras la reunión en la que la opositora le entregó a Trump la medalla de su premio Nobel de la Paz, el presidente calificó este gesto de "algo extraordinario" y afirmó que podría "involucrar" de alguna manera a Machado en el futuro de Venezuela.

Machado, por su parte, dijo a inicios de este mes que no cree que su vida corra peligro si regresa a Venezuela, gracias a la "presión" que EEUU ejerce sobre Rodríguez. Días después del encuentro de la líder opositora con Trump, un responsable de la Casa Blanca anunció que Rodríguez tenía previsto visitar Washington, aunque no precisó fechas.

En su entrevista con la cadena 'NBC' tras una "exitosa" reunión en Caracas con el secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, la presidenta interina venezolana ha confirmado su futuro viaje a EEUU. "Me han invitado a Estados Unidos. Estamos considerando ir allí una vez que establezcamos esta cooperación y podamos avanzar con todo", ha indicado.

Rodríguez ha insistido en que "Maduro es el presidente legítimo" de Venezuela, y que tanto "el presidente Maduro como Cilia Flores, la primera dama, son inocentes". "Les puedo asegurar que estoy a cargo de la presidencia de Venezuela, como lo establece claramente la Constitución venezolana. Y por la cantidad de trabajo que tengo, por lo ocupada que estoy, les puedo asegurar que es un trabajo muy, muy duro y lo estamos haciendo día a día", ha agregado.

