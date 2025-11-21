La divertida recomendación de Cristina Pardo a Javier Bastida: "Apúntate al Tinder"

La presentadora de Más Vale Tarde ha bromeado con el reportero durante una de las conexiones que han realizado en el programa.

La presentadora de Más Vale Tarde Cristina Pardo ha bromeado con que el reportero Javier Bastida aprovecha sus conexiones en directo para intentar ligar. Por eso mismo, Pardo le ha hecho una sugerencia: "Apúntate al Tinder". "Entre la lotería y el ligoteo, yo no sé cuando trabaja Bastida", ha añadido la periodista en referencia a la afición de su compañero por comprar décimos allá donde va.

En esta ocasión, Bastida se ha desplazado hasta Burón (León) para dar cuenta de las nevadas y el frío que ha provocado la entrada de una masa ártica en la península. En este sentido, el informador ha señalado que esta mañana "la sensación térmica era de menos seis grados", por lo que estaba mejor resguardado en el hotel. No obstante, ha reconocido que "merece mucho la pena salir para ver los paisajes completamente nevados", que le está ofreciendo la localidad leonesa.

Por último, Bastida ha informado de que la nieve seguirá cayendo "durante la próxima madruga", así como el domingo. "Así que mañana vamos a tener un día de reserva", ha concluido.

