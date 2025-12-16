Más Vale Tarde habla con Ana Tapias, quien compró un piso pero le registraron el del vecino: "No tenía ni idea de los metros cuadrados"

Ella asegura que le enseñaron y compró un piso de 116 metros cuadrados, sin embargo, le registraron uno de 70 debido, según ha explicado, a un cambio en los números de los pisos que no se notificó en el Registro.

Más Vale Tarde ha entrevistado a Ana Tapias, una vecina de Reus que asegura que compró un piso de 116 metros cuadrados, pero le escrituraron uno de 70. Asimismo, esta vecina ha aseverado que está pagando la hipoteca del de 70, que encima está ocupado y todo, según ha explicado, debido a una reforma que hicieron los vecinos en los números de los pisos, que no se notificó en el Registro.

Generalmente, antes de realizar la compra se acude a un notario que informa de todos los detalles del piso que se está comprando. Por eso, cuestionada por este hecho, Tapias ha señalado que ella "no tenía ni idea de los metros cuadrados" que tenía el piso. "Yo veo el piso y me pone una cláusula en las arras diciendo que los metros pueden ser más o menos", ha detallado, al tiempo que ha añadido que "en la tasación pone que se escritura menos metros porque la terraza no está contemplada".

El presentador Iñaki López ha incidido en la función que realiza el notario, quien se encarga de leer los metros de los que dispone el piso, así como de todos sus detalles. Ante esta situación, Tapias ha manifestado que cuando acudió estaba "nerviosa" y que se hizo "un lío" con las fotos, el informe de tasación, el mapa del piso y todas las fotos. "No sabes ni lo que estás escuchando, pero bueno, más o menos dices: 'Bueno, este es mi piso'", ha expresado.

Por otra parte, ha alegado que la compra la ha realizado un poco apurada porque las "circunstancias no eran muy favorables por un tema familiar". "Yo lo que quería era comprar el piso rápidamente", ha remarcado, puesto que le iban a subir el alquiler de la vivienda en la que residía anteriormente, así que "no me fijé mucho", en los papeles. En este sentido, ha indicado que la financiera le iba pidiendo papeles y ella "les iba dando la información". "Nunca pensé que estaba comprando un piso que no era", ha subrayado.

Ante la dificultad de la situación, el programa ha recurrido a la experiencia del profesor de Economía de la Universidad de Barcelona Gonzalo Bernardos y de la abogada Beatriz de Vicente.

En el caso de Bernardos, le ha enumerado que lo primero que tenía que haber hecho era pedir "una nota registral". En el caso de que no se pudiese entender, debería haber acudido "a un abogado o a un amigo inmobiliario" para que se lo explicase. En segundo lugar, le ha recordado que al notario lo elige ella y lo paga ella, por tanto, "es como si fuera temporalmente un empleado suyo y le puede tener el tiempo que quiera haciéndole las preguntas que quiera". En tercer lugar, le ha recordado la necesidad de un mapa que especifique "dónde está usted y qué es lo que está comprando". "También es importante elegir una inmobiliaria profesional, porque si no lo es se puede equivocar y enseñarle un piso que no corresponde", ha concluido.

Por su parte, la letrada le ha especificado que no ve el "delito de estafa por ninguna parte", así como le ha espetado que no ha tenido "la diligencia de vida que tenía que tener como ciudadana para estar al tanto de todo lo que estaba comprando". No obstante, le ha recomendado que "intente negociar con el fondo de inversión para retrasar ese desahucio si hace usted valer que de algún modo compró bajo engaño". Por otra parte, le ha especificado que debe "iniciar un procedimiento de desahucio para ocupar la casa que realmente ha comprado", la cual "si no le gusta", le ha aconsejado que "la ponga a la venta".

