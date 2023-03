En su sección de denuncia, Más Vale Tarde sigue la pista de un producto adelgazante fraudulento e ilegal que promete perder cinco kilos en una semana. Para darle credibilidad, utiliza la imagen del nutricionista Pablo Ojeda en una falsa página web con el logotipo de RTVE.

El programa pudo contactar con los comerciales de este producto, que aseguran que está avalado por el propio Ojeda y le explican que su coste es 117 euros. Tras poner en conocimiento de la Policía la web falsa y analizar las técnicas fraudulentas que utiliza la empresa que vende el producto, la redacción del programa analiza en un laboratorio y con una endocrina la composición de estas gotas adelgazantes y les sigue la pista hasta su origen en Lituania.

Sobre la empresa que comercializa el producto en España, descubrimos que tiene el CIF revocado, por lo que no podría desarrollar esta actividad. Finalmente, localizamos el lugar desde el que se distribuyen las gotas y entrevistamos a su responsable, que al descubrir que el producto no ha sido registrado en consumo decide parar su comercialización: "Gracias a laSexta nos hemos enterado de que este producto no es comercializable. Si se presenta la documentación y la han rechazado, por nuestra parte se rechaza".