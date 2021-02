El nutricionista Luis Alberto Zamora explica en este vídeo cómo remediar el efecto de estrés e incertidumbre que vivimos en nuestra digestión, que en ocasiones, da lugar a gases que nos producen dolor. Zamora ha explicado que "cuando los gases se acumulan, generan bolsas de aire cada vez más grandes que pueden dolor mucho". E incluso el dolor agudo por gases puede confundirse incluso con síntomas de infarto de miocardio.

Para evitar estos molestos gases, es importante el ritmo con el que comemos y masticar bien la comida. Además, debemos saber identificar posibles alimentos que nos generando gases y que quizás no lo sepamos.

Estos son los alimentos que pueden provocar gases

El primer alimento que genera gases y que todos conocemos son las crucíferas, que son el brócoli, la colifrol o las coles de Bruselas. Esto se debe a que tiene una sustancia que llega al intestino sin digerir y genera gases. Además, también pueden generar gases alimentos como las peras, la cebolla o alcachofa, debido a la fructosa. La fibra soluble o el sorbitol, que lo tienen alimentos como la manzana, las ciruelas o los champiñones, también pueden provocarnos gases.

Consejos universales para evitar los gases

Una vez identifiquemos qué alimentos nos producen esos gases, podemos seguir una serie de consejos universales. Así, para evitar los gases es importante no fumar, comer chicles o caramelos o hablar en exceso al comer porque son las situaciones en las que más aire tragamos.

Además, a la hora de cocinar las legumbres, mejor hacerlo en la olla exprés. Y también va muy bien asustarlas: añadir agua fría para romper la ebullición, así como añadir una cucharada de bicarbonato sódico cuando estén en remojo. También hay infusiones digestivas contra los gases, como la menta, el regaliz, la salvia, el anís o la manzanilla.

Sin embargo, si no nos movemos, si no masticamos despacio y comemos tranquilos, de poco sirven los consejos. Por ello, hay que combinar una alimentación que no nos genere gases con unos hábitos saludables que impidan que se nos acumulen.