Una falsa abogada ha sido condenada a cuatro años de prisión y a indemnizar a las víctimas que estafó con sentencias inexistentes en Cullera (Valencia). Es el caso de Mariví Alonso, a quien la Justicia le da la razón, pero, eso sí, dos años y medio más tarde y tras perder la custodia de sus hijos por ello. La mujer lleva desde entonces sin ver a sus hijos por culpa de esta falsa abogada, que es además su excompañera de colegio.

Mariví ha hablado este miércoles en Más Vale Tarde tras conocer la sentencia, en la que además la estafadora la tiene que indemnizar con 40.000 euros por daños morales. "Obviamente, los 40.000 euros de indemnización no pagan que no vea a mis hijos durante dos años y medio", ha señalado la mujer.

Además, ha añadido que "no hay dinero en el mundo ni pena que pueda subsanar ese daño". "Con esa sentencia quiero pensar que el padre y Castellón (el juez que instruyó la causa) vean que yo soy la víctima y que no sigan haciendo daño a esos niños. Yahan sufrido con estar dos años sin ver a su madre y ya bastante daño me han ocasionado a mí", ha reclamado Mariví.

"Quiero pensar que puedo recuperar a mis hijos. Ahora tengo la prueba de que soy una víctima. Hacer ver a Castellón, quien me ha juzgado, que para nada estaba consciente de lo que pasaba", ha explicado la mujer. El exmarido no le creyó y piensa que será complicado recuperar a los hijos porque desde que "salieron de su casa, la única versión que han escuchado ha sido la del padre y de la familia del padre".

"Y si tú tienes a alguien diciéndote durante dos años que 'tu madre es mala', me imagino que esos niños acabarán pensando que su madre es mala", ha lamentado Mariví, que ha defendido que ella ha luchado por ellos. La mujer desea que las cosas vuelvan a ser como antes, pero dice que la "realidad es que la relación madre-hijos se ha perdido". Sus hijos tienen 11 y 18 años y ella asegura que está "preparada para lo peor". "Poco a poco me voy a haciendo a la idea de que no tuve esos niños para no hacerme daño", ha lamentado.