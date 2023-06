Este miércoles hemos conocido la detención de dos hombres por maltratar y tener aislados durante más de dos años a tres menores en Cullera. También está en la cárcel su pareja, la madre de los niños, que se hacía pasar por abogada, acumulando nueve condenas por estafa.

Una de las afectadas por esta estafadora es Mariví Alonso Pérez, que cuenta en Más Vale Tarde que ambas eran amigas del colegio, contactando de nuevo con ella porque tiene problemas con su marido durante el confinamiento. "Le comento el caso y me dice que sin ningún problema me lo lleva", afirma.

Mariví asegura que la estafadora y su marido eran abogados "para todo el mundo", cuando en realidad ninguno lo era. Un día, recibe un supuesto auto del juez en el que dice que ella tendrá la custodia de sus hijos hasta que termine el proceso, a la vez que le pedía dinero.

"Me quedo con mis hijos en varias ocasiones, vienen a mi domicilio Policía Nacional para llevarse a sus hijos. Pero tengo un auto que dice que los hijos son míos. Las no entregas de menores supuso que me condenaran por sustracción de menores a tres años de cárcel y a siete años de patria potestad", añade.

Este infierno es el que desearía a la mujer detenida, deseando que "viva muchos años y que cada día, cada segundo, que se convierta en una tortura" como la que ella ha sufrido.