Maribel vivió una auténtica pesadilla tras someterse a un tratamiento estético en Turquía: viajó allí para operarse el pecho y, de paso, quiso arreglarse la dentadura, pero en su lugar le sacaron todos los dientes. Un calvario que relata en Más Vale Tarde, donde Cristina Pardo le pregunta si, tras lo que ha vivido, aún tiene ganas de hacerse más operaciones de estética.

La respuesta de Maribel sorprende a la presentadora: "Qué quieres que te diga, yo no me quiero hacer vieja". "Para no querer hacerte vieja, susto doble el día que te miraste y te viste sin dientes", bromea en respuesta Pardo.

En este sentido, la afectada explica que, como en un primer momento le dijeron que en cuatro meses volviera, al principio estuvo "tranquila". "El palo fue cuando yo llegué allí los cuatro meses y la papeleta me la pusieron como les dio la gana a ellos. Hasta ahí estaba yo confiada de que me iban a hacer algo bonito, que me lo iban a poner todo diente por diente", explica Maribel, que ironiza así sobre el dentista que la intervino: "Para mí que era veterinario".

Y es que, pese a lo mal que lo ha pasado, la afectada no pierde el sentido del humor, e incluso celebra así que su pareja, que también estaba dispuesto a operarse allí la boca, finalmente no lo hiciera: "Menos mal que no entró, si no venimos mellados los dos", bromea. Puedes escuchar parte de su intervención en el vídeo.