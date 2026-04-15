María Llapart sentencia el bochorno del diputado de Vox en el Congreso: "Es un salto cualitativo muy negativo, de lo más grave que hemos vivido"

"Se nos están olvidando las instituciones", afirma María Llapart después de haber sido testigo ayer del lamentable espectáculo del diputado de Vox José María Sánchez al invadir la tribuna del Congreso.

El diputado de Vox, José María Sánchez, se ha convertido en el protagonista de la jornada de ayer tras su bochornoso espectáculo en el Congreso, donde ha llegado a encararse con el vicepresidente de la Cámara, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis.

"Creo que ha sido un salto cualitativo muy negativo, porque habíamos visto muchos insultos y mucha tensión en el hemiciclo", comenta María Llapart, a la que llamó la atención al ver en directo cómo el diputado de Vox bajaba de su escaño, atravesaba el hemiciclo y "se atreve a acceder a la mesa presidencial".

"Lo hace invadiendo un espacio que hasta ahora estaba concebido como la tercera autoridad del Estado", apunta la periodista de laSexta en el Congreso, que considera que "se nos están olvidando las instituciones".

"Hasta ahora había un respeto no solo al presidente o la presidenta del Congreso, sino a todos los miembros de la mesa. Acceder con esa violencia, con esa contundencia, con esa expresión corporal, a mí me pareció de lo más grave que hemos vivido en los últimos años, y mira que hemos vivido cosas", sentencia.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.