Musk se ofrece a pagar la defensa de las víctimas de Epstein que sean demandadas por identificar a sus abusadores

Los detalles El magnate ha aseverado en X que pagará todos los gastos de defensa de las víctimas que sean denunciadas en el caso de que desvelen las identidades de los clientes de la red de tráfico sexual y sean demandadas por ello.

Elon Musk se ha comprometido a financiar la defensa legal de las víctimas del pederasta Jeffrey Epstein que sean demandadas por revelar las identidades de los clientes de la red de tráfico sexual. Musk respondió a un comentario en la red social X, asegurando que pagará la defensa de quienes digan la verdad y enfrenten demandas por ello. El Departamento de Justicia publicó recientemente documentos del caso Epstein, que incluyen interacciones entre el multimillonario y personalidades destacadas. Epstein se suicidó en prisión en 2019 mientras esperaba juicio, y aunque tuvo vínculos con figuras como Donald Trump y Bill Clinton, no hay pruebas de delitos por parte de estos.

Elon Musk se ha ofrecido a pagar los honorarios de defensa de todas las víctimas del pederasta Jeffrey Epstein que sean demandadas por decir las identidades de los clientes de la red de tráfico sexual.

Este lunes, el magnate ha respondido a un comentario en la red social X sobre el asunto en el que se cuestionaba por qué las víctimas no desvelaban los nombres de los clientes y si a lo mejor era porque tenían miedo a que fueran demandas por decirlo, después de que durante la retransmisión de la Super Bowl se emitiera un anuncio en el que varias mujeres pidieron a la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, "revelar la verdad" sobre los archivos de Epstein, que se encuentran en poder del Departamento de Justicia.

"Pagaré la defensa de cualquiera que diga la verdad sobre esto y sea demandado por hacerlo", ha respondido Musk.

El Departamento de Justicia publicó el pasado 30 de enero tres millones de páginas de documentos del caso Epstein, la última prevista, en la que aparecen algunos mensajes entre el multimillonario y personalidades destacadas, incluido Musk y el secretario de Comercio, Howard Lutnick. La interacción entre Musk y Epstein se remonta a 2012, cuando el dueño de Tesla o SpaceX preguntó al financiero pederasta: "¿Qué día/noche será la fiesta más salvaje en tu isla?".

El mensaje, no obstante, sigue dejando la duda de si el dueño de Tesla llegó a ir a la isla privada del acusado de tráfico sexual. Los miembros del Congreso pueden comenzar a revisar a partir de este lunes las versiones sin censura todos los archivos del delincuente sexual fallecido.

Según las autoridades, Epstein se suicidó en su celda de una prisión en Nueva York en 2019 mientras esperaba juicio por un caso federal de tráfico sexual. El multimillonario tuvo una amistad con todo tipo de personalidades, como el presidente estadounidense, Donald Trump y el expresidente Bill Clinton, pero no hay pruebas de que estas personas incurrieran en delitos.

El año pasado, Trump se opuso a la revelación de los documentos de Epstein, denunciando una campaña de los demócratas en su contra, pero luego cambió de postura y firmó en noviembre la ley para su publicación tras constatar el apoyo que había dentro del Partido Republicano.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.