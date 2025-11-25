Maestre, sobre la perspectiva de los jóvenes respecto a la violencia de género: "Tiene que ver con el discurso de extrema derecha"

Un estudio revela que cuatro de cada diez jóvenes considera la violencia de género "inevitable". Aunque reconocen que es un problema, muchos creen que "no tiene solución" y señalan que los hombres estarían desprotegidos ante denuncias falsas.

Un estudio ha revelado que cuatro de cada diez jóvenes considera que la violencia de género es "inevitable". Según el barómetro de Juventud y Género 2025, estos datos muestran que una parte de los jóvenes, aunque reconocen la violencia de género como un problema en la sociedad, consideran que "no tiene solución".

Asimismo, el 43,4% cree que el hombre está desprotegido ante las denuncias falsas, y un 44,4% considera que el hombre "ha perdido la presunción de inocencia".

Según Antonio Maestre, esta situación "tiene que ver mucho con el discurso político que se ha visto en los últimos años", y añade que no es algo que ocurra únicamente en España. El periodista pone como ejemplo el libro de Caitlin Moran, ¿Y los hombres qué?, "que habla precisamente de cómo este proceso se da en la socialización masculina y habla del Reino Unido".

Maestre señala que es una percepción "engrasada por un discurso de extrema derecha que lo que busca precisamente es cautivar a los jóvenes con un mensaje que les reafirma esos privilegios" que la extrema derecha defiende.

