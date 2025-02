Maestre, sobre los nietos de Franco: "No tienen un solo euro que no venga de su abuelo, que era un genocida, un ladrón y un corrupto"

La familia Franco ha vuelto a ser noticia este martes. En este caso, por la publicación de una carta en la que critican al Gobierno por los actos de celebración del 50 aniversario de la muerte de Francisco Franco y el fin de la dictadura.

En esa carta, los nietos del dictador reivindican su figura, algo que Antonio Maestre considera que es "normal" debido al origen de su fortuna.

"Ellos tienen que intentar vender que lo que tienen no es fruto del expolio, del robo, del asesinato y del crimen", afirma el periodista. Además, explica que "no tienen un solo euro que no venga del hecho de que su abuelo era un genocida, un ladrón y un corrupto".

"Son beneficiaros de más de 100 millones de euros y 400 propiedades inmobiliarias que tienen gracias a que su abuelo robó lo que robó", concluye Antonio Maestre en Más Vale Tarde.