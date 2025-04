Luis Calero regala una divertida camiseta a Iñaki López: "Porque ya me he casado si no me la pondría para mi enlace"

Luis Calero ha viajado hasta Zaragoza para conocer la comarca de las Cinco Villas. En la misma se encuentra Sos del Rey Católico. Iñaki López, antes de ver el reportaje, cuenta que en ese municipio rodaron 'La Vaquilla', una conocida película de Luis García Berlanga.

En este municipio, además, nació el 10 de marzo de 1452, Fernando II de Aragón, conocido como 'el católico', de ahí su nombre. "El 'Sos' elude a su situación de altura, quiere decir 'sobre un alto' ya que estamos encima de una roca", explica Sandra Ilarri, de la Oficina de Turismo.

Una de las grandes joyas del pueblo es la iglesia de San Esteban, adosada al castillo. "El castillo es lo primero que se construye aquí en Sos, en el siglo X empieza su construcción", explica Sandra. En el interior de la iglesia, además, se pueden encontrar unas pinturas murales del siglo XIV dedicadas a la Virgen María. Se encuentran tan bien conservadas debido a que, durante mucho tiempo, estuvieron encaladas.

El pueblo guarda especial cariño a Berlanga, al cual han dedicado una estatua. Sandra explica que el rodaje de 'La Vaquilla' en el municipio "fue una locura". La última parte del recorrido lleva a Calero y Sandra hasta el Palacio de Sada, el lugar donde nació Fernando el Católico. Ahí, también se conservan documentos como facsímiles del testamento de Fernando e Isabel.

Este personaje histórico es un auténtico icono en el pueblo, tanto que incluso tiene camisetas en las que es el protagonista. En las mismas se puede ver a Fernando cortando un nudo. Como explica Sandra, "su insignia era que nada importa, lo mismo da que cortar que deshacer". "De ahí viene la frase tanto monta", añade Ilarri.

Luis decide llevar estas camisetas al plató como regalo para Iñaki. "¿Qué uso crees que le vas a dar?", pregunta Luis al presentador. "Pues... yo ya porque me he casado, si no me la pondría para mi enlace", responde él.