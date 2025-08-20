El fuego de Larouco, sin control y con llamas que alcanzan localidades colindantes

El contexto Tras siete días de incendio las llamas no cesan e incluso se expanden llegando a otras provincias como Lugo. Durante las mañanas los avances parecen arrojar algo de esperanza en los bomberos, pero el viento vespertino descontrola los logrado.

El incendio que arrancó hace siete días en Laruco, en Ourense, es ya el más grande en la historia de Galicia y uno de los que más preocupan puesto que se encuentra completamente descontrolado. El fuego ha quemado más de 20.000 hectáreas, dejando a cientos de vecinos sin sus hogares.

Traspasa fronteras, porque desde la zona 0 de Larouco ha saltado al río Sil y ha llegado a varios pueblos de la provincia de Lugo. Ha generado momentos de tensión en localidades como Quiroga y parroquias como Bendoyo donde preocupa la cercanía de las llamas.

En su expansión, las llamas han llegado incluso a los límites de la Sierra del Caurel, un especio de alto valor ecológico y ambiental. El incendio que lleva ya miles de hectáreas calcinadas supone un gran frente activo de múltiples kilómetros a lo largo de un terreno montañoso que complica las labores de extinción.

Mientras que durante el día el fuego parece dar tregua, por las tardes el viento se descontrola. De hecho, un bombero forestal asegura que, junto con la UME, trabajan codo con codo para evitar una mayor propagación del fuego que "sobrepasa" hasta a losmilitares.

Aunque, según los bomberos, lo más favorable es que llueva, la realidad es que no hay previsión de tormenta, por lo que se espera que la bajada de temperaturas pueda dar un respiro y permita a los bomberos extinguirlo.