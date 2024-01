Las palabras de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, asociando el aumento de agresiones sexuales en Alcalá de Henares con la llegada de 1.200 migrantes al municipio sin avalarlo con datos, ha traído una serie de reacciones desde diferentes lugares.

La ministra de Igualdad y el delegado del Gobierno han tildado esas palabras de "racistas", una línea que ha seguido Loreto Ochando en Más Vale Tarde: "A mí me parece que esta señora ha abierto una espita muy peligrosa. Es un comentario muy racista y a mí me da pánico porque esto puede calar en la sociedad. No se puede juntar a la inmigración con la delincuencia y con la transmisión de enfermedades".

"Eso es racismo señora Ayuso, racismo, y es usted una racista si sigue empecinada en eso", concluyó la colaboradora.