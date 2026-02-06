La tajante respuesta de Afra Blanco a Chapu Apaolaza por el "racismo del independentismo catalán": "Estás un poco perdido"

La sindicalista ha reaccionado cuando el periodista ha afirmado que para ERC "ser español era ser de menos": "Les parecía bien que viniera gente de otros lados si hablabas catalán. Entonces no eran extranjeros".

Chapu Apaolaza y Afra Blanco han protagonizado un intenso enfrentamiento en Más Vale Tarde. Todo, tras afirmar el primero que "el racismo siempre ha sido un componente muy profundo dentro del independentismo catalán".

"Durante mucho tiempo, el único extranjero de Cataluña era el que hablaba español. Los que pensaban que los andaluces eran gente infradesarrollada, menos culta...", cuenta Apaolaza.

En ese sentido, ha expresado que "ahora cambia" todo: "Durante mucho tiempo, ERC ha dicho que ser español era ser de menos, pero les parecía bien que viniera gente de otros lados si hablaban catalán, que entonces no eran extranjeros".

Todas estas afirmaciones han hecho reaccionar a Afra Blanco: "Estas un poco perdido. Vamos a ver una cosa, considerar que la persona migrante en Cataluña es aquella que viene de Extremadura es un error histórico por lo que supone Barcelona y su pluralidad. Es uno que acabas de cometer. Te digo que te estás equivocando".

