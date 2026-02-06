El abogado Alfredo Arrién, tras "enervarse" Elisa Mouliaá contra la Fiscalía: "Ha pensado en volver a la carga"

En Más Vale Tarde, el letrado ha confirmado que ha dicho a la actriz que siga adelante con el procedimiento. "Ha pasado un periodo de ansiedad muy fuerte", ha expresado.

Alfredo Arrién, abogado de Elisa Mouliaá, ha hablado en Más Vale Tarde sobre el estado del caso y también sobre su defendida. Sobre una intérprete que ha cargado contra la Fiscalía después del vídeo en sus redes en el que afirmaba que se retiraba del procedimiento mostrando un documento que, según afirman fuentes jurídicas, carece de validez legal.

"Sigo siendo el abogado de Mouliaá", ha afirmado el letrado, que expresa que la actriz "va a tomarse el fin de semana de reflexión". En sus palabras, avanza que "probablemente" van a continuar con el procedimiento.

Arrién, en ese sentido, ha calificado de "escrito de defensa" el documento presentado por Fiscalía en el que dice que no ve indicios pidiendo la "libre absolución".

"Nos ha llegado hoy. Hace un escrito de defensa y no de acusación. Podía haber dejado un apunte intermedio, pero no. Eso ha enervado a Mouliaá, que ha pensado en volver a la carga", ha expresado Arrién.

El abogado de la actriz ha hablado del vídeo en el que presentaba un documento sin validez legal, al no estar firmado ni por un letrado ni por un procurador, en el que ella afirmaba que se retiraba del caso: "Ha pasado una etapa de ansiedad muy fuerte".

"No controlo sus redes sociales. No estoy las 24 horas del día con ella. En sus redes hace lo que quiere y me parece bien. En el marco legal puedo recomendar que no haga esto o lo otro si puede conllevar algún perjuicio, pero lo que ella quiera hacer es su decisión", ha insistido.

Arrién ha vuelto con el escrito de Fiscalía: "En sus conclusiones hace un relato de los hechos que es prácticamente igual que el mío. Ahora se transforma en una calificación de libre absolución. Pusimos una queja al Consejo General del Poder Judicial explicando que la postura era contrapuesta. No entendíamos que pida el sobreseimiento si dice primero que hay indicios y luego en otro no ven error de prohibición".

"Ella ha tenido un ataque de ansiedad. Lo ha dicho, que no podía y que era mucha presión. Ha visto que el proceso estaba al filo de la navaja, y tenía una querella de Errejón por injurias y calumnias. El especialista, ante esta situación tan difícil, le recomendó que se alejara", explica el abogado.

Para concluir, ha confirmado que ha dicho a Mouliáa que continúe con el procedimiento: "Le he dicho que siga, que sea fuerte aunque sea complicado".

