Juan Rodríguez Garat, sobre la petición de ayuda de Trump: "Ni un solo país de la OTAN va a apoyar esta iniciativa"

El almirante de Flota retirado señala que el presidente de Estados Unidos "no tiene razón" en su postura ya que el tratado "es una alianza defensiva, no es para acompañar a un Estado agresor".

Donald Trump está pidiendo ayuda a la OTAN para llevar a cabo una misión internacional de protección del estrecho de Ormuz. Margarita Robles y José Manuel Albares, por ejemplo, han declarado que no van a mandar soldados al estrecho de Ormuz, dejando clara su posición con respecto a esta guerra. Una postura que han secundado otros países como Francia, Reino Unido o Italia. Pero ¿los países de la OTAN estamos obligados a acudir en ayuda de EEUU? Para responder a esta cuestión Más Vale Tarde cuenta con Juan Rodríguez Garat, almirante de Flota retirado.

El militar retirado indica que, de acuerdo con el tratado, "el presidente Trump no tiene ninguna razón". Rodríguez Garat señala que el tratado "establece límites geográficos". Además, este tratado, como expone, "es una alianza defensiva, no es para acompañar a un Estado agresor".

Rodríguez Garat recuerda que pasó algo parecido en el 2003 con la guerra de Irak. "Nada nos obliga a hacer, es una decisión política y, dado las complejidades del escenario, estoy seguro de que ni un solo país de la OTAN va a apoyar esta iniciativa", añade.

Como indica, nadie esperaba que se produjera una guerra que pudiera cerrar el estrecho de Ormuz. "Esperábamos algo más parecido a la guerra de los 12 días", señala, "en la que ambos bandos respetaran el petróleo".

"Creo que esta guerra es un problema personal de Trump", afirma el militar retirado, "ha tomado él todas las decisiones". Rodríguez Garat indica que el conflicto no cuenta con el apoyo del vicepresidente Marco Rubio, cuyo silencio "es mucho más explicativo que cualquier palabra que pueda decir".

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