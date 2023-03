¿Es mejor la reforma de pensiones de Francia, la española o ninguna de las dos va a solucionar el problema? Es la pregunta que el presentador de Más Vale Tarde, Iñaki López, ha lanzado este viernes al catedrático de economía José María O'kean, que se ha referido durante su intervención a las intensas manifestaciones que se están viviendo ahora mismo en Francia a propósito de la polémica reforma de Macron, que plantea entre otras cosas elevar la edad de jubilación de los 62 a los 64 años.

"Solución claro que tiene el problema de las pensiones, y las medidas que tomemos no tienen por qué ser eternas. Cuando la generación del 'baby boom' desaparezca, ya no va a haber un problema de pensiones, pero nos quedan 20 años que hay que ver cómo justamos", ha señalado el catedrático, quien recuerda que "en España ya nos jubilamos a los 67". En esta línea, cree que "no tiene ninguna lógica que todo el mundo se esté jubilando a los 65 o 67 años, y los franceses quieran seguir haciéndolo a los 62 años, porque se están gastando una parte importante del PIB".