El catedrático de Economía, José María O'Kean, ha advertido en una intervención en Más Vale Tarde que Ferrovial "no será la única empresa que se irá de España". El economista no ha descartado un "efecto llamada" después de que el grupo Ferrovial haya decidido trasladar su sede a los Países Bajos y empezar a cotizar también en Estados Unidos, donde espera darse a conocer más y tener así un mayor acceso a capital.

O'Kean, a la pregunta de Cristina Pardo e Iñaki López sobre si la empresa se va a Países Bajos para pagar menos impuestos, ha señalado que no solo se trata de este punto, sino que "hay muchísimas perspectivas". Las empresas, añade, no pueden estar sometidas, por así decirlo, al "capricho" de los gobiernos, y "tienen que tener sus planes, una seguridad jurídica y saber qué dividendos se van a repartir". Sus inversores en Bolsa tienen que tener claro su "entorno económico, fiscal y jurídico de buenas a primera". "Creo que -desde Ferrovial- se están refiriendo a eso", ha opinado.

Asimismo, el catedrático ha destacado que después del Brexit la Bolsa de Londres deja de ser relevante y ahora la capital financiera y bursátil "se está configurando es Ámsterdam". Una capital que, además, tiene una serie de problemas fiscales. "Hay una cosa que se llama el 'sándwich holandés'", añade. Esto es una forma de evadir impuestos corporativos en Europa. Y es que esto les ayuda a tener facilidades para las transacciones económicas. "Una compañía que recibe en todas sus líneas comerciales de construcción en España si ahora va a Holanda, pagará menos impuestos", ha explicado O'Kean. También tienen "impuestos especiales" para los directivos extranjeros que tienen su residencia ahí, y es una privilegio que les ayuda a pagar "menos impuestos que los holandeses".

"Por todas estas cosas, a mí me da la impresión de que Ferrovial no va a ser la única empresa que vamos a ver salir", ha expresado, y agrega: "No podemos seguir echando la culpa de todo lo que pasa en España al Ibex 35. Habrá quien tenga la culpa y quien, no". Asimismo, el economista ha señalado que puede haber "un efecto llamada" de las empresas. Aunque ha matizado que "vivimos en una economía global y en el espacio europeo". "Al igual que hay empresas que se trasladan de una comunidad autónoma a otra, lo pueden hacer saliendo de un país europeo a otro", ha aclarado.

Por otro lado, también ha recordado que la Unión Europea (UE) no tiene los impuestos armonizados. "Esto no lo vamos a conseguir", ha aseverado. "Cada uno tiene su modelo y estos compiten por llevarse a las empresas. Contratarán a holandeses y no españoles. Tienes que pensar si estás poniendo una autopista para que la gente se vaya", ha concluido.