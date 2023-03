¿Por qué cambia su sede Ferrovial de España a Ámsterdam? Desde luego hay un componente político en la decisión porque las relaciones del Gobierno de coalición con algunas de las grandes empresas de este país no son las mejores. Pero también hay factores económicos. laSexta Clave los analiza para conocer las causas detrás de esta decisión.

La primera duda surge cuando uno ve que el destino elegido, Países Bajos, un estado conocido por las facilidades que dan a las empresas para que paguen menos impuestos. Entonces, ¿se va Ferrovial para ahorrarse impuestos? Aunque la respuesta pueda sorprender, nada indica que los impuestos sean la motivación de Ferrovial para mudarse porque se van a ahorrar muy poco dinero con el cambio.

El año pasado pagaron en España 282 millones de euros por los beneficios que generaron en nuestro país. Según Ferrovial, con el cambio se ahorrarían unos seis millones de euros. Según otro informe del Banco Sabadell, unos 40 millones. Pero para una empresa con unos ingresos de 6.800 millones, estas cantidades son poco relevantes.

También se ha dicho al respecto que se van para no pagar impuestos por los beneficios que logran fuera de España, pero en realidad tampoco pagaban muchos impuestos por este concepto. En nuestro país, esos beneficios solo tributan al 5%, una medida que impuso el Gobierno en 2021. Mientras que en Países Bajos están exentos, no pagan nada de impuestos por esos beneficios en el extranjero. Aún así, los técnicos de Hacienda cuentan a laSexta Clave que en nuestro país existen fórmulas para que esos dividendos del extranjero pasen prácticamente limpios, sin que Hacienda recaude prácticamente nada.

¿Podrían entonces los directivos ahorrarse impuestos con la mudanza? Lo primero, es que ellos no tienen por qué irse allí a vivir y además, el IRPF para los tramos tan altos es más o menos similar al español. La gran diferencia está en el impuesto sobre el patrimonio, que allí no existe. Además, el Ejecutivo de Sánchez ha aprobado otro impuesto similar en todo el país para gravar a las grandes fortunas. Así que si los directivos de la constructora se mudaran, sí se podrían ahorrar un dinero, pero no hay ninguna noticia de que lo vayan a hacer.

Las tres razones claves

A pesar de que los beneficios sobre los impuestos no parecen ser muchos, hay otras razones financieras que podrían estar detrás de la decisión de Ferrovial. La primera es que su deuda tiene la mejor calificación posible: triple AAA. Así que para Ferrovial sería más sencillo financiarse allí.

La segunda es que tras el Brexit, Países Bajos, Ámsterdam en concreto, se ha convertido en el centro financiero de Europa, lo que hace que sea más fácil encontrar más inversores y con más capital.

Todo esto va encaminado para conseguir la tercera: dar el salto a la Bolsa de Wall Street, que es la intención de Ferrovial.

Por otro lado, esta mudanza sería una forma de acabar plasmando lo que ya es una realidad, que Ferrovial tiene casi todo su negocio fuera de España. El 82% de sus ingresos vienen de fuera de España, la mayoría de lo que tiene Ferrovial está fuera de España, la inmensa mayoría de sus inversores están fuera de España y sus grandes proyectos también han sido fuera de España.