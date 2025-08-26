José Luis Torá, sobre las medidas de Salou contra el turismo de borrachera: "No quieren parecerse a Magaluf"

José Luis Torá y Jessica de Francisco comentan en Más Vale Tarde cómo el Ayuntamiento de Salou está intentando sacudirse el mito de destino para el turista de fiesta y atraer a un turismo más familiar y responsable.

Las cámaras de 'MVT en Acción' han patrullado con la Policía Local de Salou, donde han sido testigos en una sola noche de positivos por alcohol y drogas al volante, conductores sin carnet, vehículos bajo los que pesa un embargo circulando o venta ambulante, entre otros delitos.

A propósito de esto, José Luis Torá explica en Más Vale Tarde que esta tarea de control forma parte de una estrategia del Ayuntamiento de Salou para desmitificar esa fama de paraíso para la fiesta.

"No quieren parecerse a Magaluf", apunta el periodista en el vídeo sobre estas líneas, donde explica que el objetivo del consistorio es "reorganizar la zona de ocio y turística ante un entorno más saludable donde el alcohol y las drogas no sean únicamente el atractivo".

Jessica de Francisco, la periodista que acompañó a los agentes en Salou, señala que su trabajo es intenso para "fomentar el turismo familiar más que el de borrachera".