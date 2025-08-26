Elisa Beni destaca que "Robles ha estado al pie del cañón" y parafrasea a Sánchez: "Sí, es una pájara que duerme con el uniforme"

Además, la periodista ha destacado que la ministra está fuera del "seguidismo del Gobierno", por lo que cuando llega a los "reproches personales es porque ya hay cosas que a hay que decirlas".

La ministra de Defensa, Margarita Robles, comparece este martes en el Senado sobre la actuación frente a la ola de incendios que todavía asola España. A raíz de ello, Elisa Beni no ha dudado en valorarla positivamente cuando Más Vale Tarde trataba el tema. Para la periodista, Robles se le presenta como "un caso particular" en la política cotidiana española, al ser "una mujer que tiene el Estado en la cabeza".

Palabras que ha argumentado en que la socialista "ha demostrado hasta ahora en varias ocasiones (... ) que mantiene una postura independiente o un poco al margen de lo que hacían todos los ministros", a la hora de politizar catástrofes y tragedias como los fuegos este verano. Incluso, ha recordado una consideración de la ministra asegurando que "es verdad que es una santa vergüenza que se esté utilizando este tema para convertirlos en un tema político".

Precisamente, cree que la ministra se mantiene fuera de ese "seguidismo del Gobierno", por lo que a sus ojos cuando Robles llega a "los reproches personales", en referencia a los comentarios que ha hecho en la Cámara Alta respecto a los presidentes de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, y de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, "es porque ya hay cosas que a hay que decirlas".

De hecho, considera que Robles "tiene muy mala cara", porque "ha estado al pie del cañón". Incluso, ha parafraseado aquellos comentarios despectivos que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, compartió por WhatsApp con el que era su ministro de Transportes, José Luis Ábalos: "Sí, es una pájara que duerme con el uniforme". En ese sentido, Beni ha subrayado considerar que la ministra "se toma muy en serio lo de sus efectivos, hombres y personal", por lo que dice creer que "en el Ejército así lo sienten".