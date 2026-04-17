Jordi Évole desvela en Más Vale Tarde la respuesta de Quevedo tras 'abandonar' su entrevista: "Ya empieza a insinuarse algo"

Iñaki López lleva el debate sobre el supuestom plantón del cantante Quevedo al periodista Jordi Évole, tras hacerle una pregunta incómoda por la filtración de su disco, a MVT.

La reciente polémica en redes sociales involucra al cantante Quevedo, Jordi Évole y el abandono de una entrevista. Quevedo, a punto de lanzar su nuevo disco "El baifo", protagonizó un episodio con Évole, quien viajó a Las Palmas de Gran Canaria para entrevistarlo. Durante la conversación, una pregunta sobre la supuesta filtración del disco incomodó a Quevedo, provocando su retirada. Évole comentó el incidente en Más Vale Tarde, donde Iñaki López bromeó sobre la situación. Quevedo respondió en redes con la frase "Se te fue el baifo, Jordi", generando especulaciones sobre si todo es una estrategia de marketing.

Quevedo, Jordi Évole y el abandono de una entrevista. Estos son los tres elementos que representan la nueva polémica de redes sociales. Un debate sobre la que opinar, que ha desconcertado a muchos, mientras otros aseguran que el plantón del cantante canario no es más que un movimiento de marketing. Quevedo está a punto de publicar su nuevo disco y sobre este tema han hablado este viernes en Más Vale Tarde Évole e Iñaki López.

"Bueno, Jordi, veo que mucho mejor con Lokillo que con Quevedo, ¿no?", pregunta el presentador de Más Vale Tarde, Iñaki López, con sorna y la intención de meter un poco el dedo en la llaga. Pero también con conocimiento de que su compañero en laSexta va a saber leer su pregunta. Y así es, porque la respuesta de Évole empieza con una gran carcajada

"Sí, un poquito mejor", dice Jordi Évole tras reírse, con las manos en los bolsillos e inclinándose hacia atrás. Y la realidad es que, este viernes, el cantante de reguetón canario le ha mencionado en redes.Según ha explicado Évole en MVT, "Quevedo ya ha contestado. Ya ha dicho algo en las redes". Y vaya si lo ha dicho. "Ya empieza a insinuarse algo", insiste.

Este es el enigmático mensaje publicado por el cantante: "Se te fue el baifo, Jordi". Una expresión típica, que indica que a una persona se le ha ido la cabeza, pero que puede que signifique mucho más. Esta es la versión de Évole: "Baifo es precisamente el título de su disco". El nuevo, por el que supuestamente el cantante canario se enfadó tanto como para abandonar la entrevista.

"Yo ahí veo... ¿Sabes?... veo que hay ciertas cosas", sentencia Jordi Évole, que para eso es uno de los dos protagonistas de esta polémica. "Después de ver el vídeo que colgaste, no sabía yo si te iba a contestar Quevedo", apuntilla Iñaki.

La polémica entrevista

"Esta temporada la estoy disfrutando especialmente. Pero ahora que ya solo nos quedan dos programas, tengo ganas de contaros que siempre hay cosas que se quedan en el tintero". Este mensaje, publicado en redes sociales por el periodista Jordi Évole el miércoles, que parece una confesión personal, ha despertado un gran revuelo y un presunto enfrentamiento entre el catalán y el reguetonero canario.

Y es que esas palabras iban acompañadas de un vídeo. Una promoción de un capítulo no emitido ("que se queda en el tintero") de su programa en laSexta, Lo de Évole, en el que el entrevistado era precisamente Quevedo. Según se muestra en el vídeo, de una media hora, el periodista viajó hasta Las Palmas de Gran Canaria para conversar con el artista y para conocer más sobre él hablando, incluso, con sus vecinos.

Todo normal, hasta que en plena entrevista, Évole le hace una pregunta que incomoda a Quevedo, provoca la intervención y protesta de su representante y el abandono de Quevedo de la entrevista. Todo, por hablar sobre la supuesta filtración del nuevo disco de Quevedo. Y eso, que la presunta entrevista empieza con un abrazo cariñoso entre los dos, que hasta ese momento no se conocían en persona.

Su nuevo disco se llamará 'El baifo', que hace referencia a la cría de la cabra de las Islas Canarias. "Me gusta que se diga cabra al mejor", explica en su conversación con Évole.

"Eres consciente de que tu disco que está por salir se mueve por las calles, por los móviles". Y Quevedo solo guarda silencio hasta que dice: "Es un tema polémico ese". Al poco, este vídeo se hizo viral. Las redes sociales se llenaron de comentarios que cuestionan que esto sea algo real, que indican que es todo una nueva campaña de marketing para promocionar el lanzamiento del disco.

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