La siesta más cara: roban a los ocupantes de un coche mientras descansaban en un descampado de L'Hospitalet de Llobregat

Los detalles Estaban durmiendo plácidamente con las puertas abiertas para que el calor no se acumulase en el interior del vehículo cuando, en un momento dado, se acercó un amigo de lo ajeno.

En un descampado de L'Hospitalet de Llobregat, tres personas dormían en un coche con las puertas abiertas para evitar el calor. Un ladrón aprovechó la situación para robar dos móviles sin despertar a sus víctimas. Primero sustrajo el teléfono del copiloto y luego, con más dificultad, el del pasajero trasero. Los Mossos d'Esquadra ya tienen las imágenes del robo, pero aún no han detenido al culpable. Bea de Vicente, en Más Vale Tarde de laSexta, subrayó que las víctimas facilitaron el robo al dejar el coche abierto y que quien grabó el suceso también cometió un delito al no intervenir.

Tres personas dormían plácidamente dentro de un coche en un descampado en L'Hospitalet de Llobregat con las puertas abiertas para que el calor no se acumulase en el interior. Sin embargo, no contaban con la presencia de los amigos de lo ajeno.

Y es que un hombre comenzó a merodear a su alrededor buscando algo que pudiese ser de su interés. Se movió de un lado a otro hasta que vio algo, aunque no tenía claro cómo conseguirlo sin que los ocupantes del vehículo se despertasen. Una vez tuvo clara su estrategia, la puso en marcha.

Sigilosamente y muy despacio se fue acercando a su primera víctima, un hombre que estaba acostado en el asiento del copiloto. El autor del robo observó de nuevo su objetivo, alargó la mano y con mucho cuidado le robó el móvil del bolsillo.

Mientras se lo guardaba a buen recaudo, se acercó poco a poco a su segunda víctima: el pasajero del asiento trasero. Esta vez, conseguir el botín se complicó. Intentando no hacer ruido, introdujo la mitad de su cuerpo en el vehículo para alcanzar otro teléfono móvil. Cuando lo tuvo en sus manos, lo guardó y sin mirar atrás, el ladrón abandonó el lugar, dejando a sus víctimas como las había encontrado, durmiendo a pierna suelta.

Los Mossos ya tienen estas imágenes, aunque no hay noticias sobre la detención del autor del robo. El suceso ha ocurrido en la frontera con Santa Eulalia, que es la zona donde más delitos se producen de L'Hospitalet de Llobregat.

Bea de Vicente ha destacado en Más Vale Tarde "dos datos interesantes" al respecto: "El primero es que la víctima facilita su propia victimización quedándose con todo abierto y en un estado de inconsciencia en semejante lugar y el segundo es que quien graba también está cometiendo un delito porque no evita y tampoco denuncia". "El Código Penal castiga al ciudadano que pudiendo evitar el delito, no hace nada", ha señalado la abogada.

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