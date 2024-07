El juez ha rechazado que Pedro Sánchez declare por escrito e insiste en acudir a Moncloa para interrogarle, una decisión que ha dado a conocer en una providencia este viernes.

Joaquim Bosch, magistrado, ha explicado en Más Vale Tarde que "es una resolución en la que mantiene su criterio de que se tiene que realizar la declaración de forma presencial".

No obstante, ha destacado que, "como apunta la Fiscalía, existen incógnitas": "No hay una explicación clara de por qué la declaración tiene que ser presencial y no escrita".

Además, Joaquim Bosch añade: "Parece que pueden tratarse de hechos que Pedro Sánchez pudiera haber conocido en el ejercicio de su cargo, se habla de posibles reuniones en Moncloa en las que podría haber tenido alguna participación".

Por otro lado, el magistrado aclara que "tiene que respetarse el principio de contradicción" para "que no haya indefensión", algo que implica que "deben comparecer la Fiscalía y todas las partes presentes". Una situación que "tampoco ha acabado de esclarecerse". De forma que, según expone, "sería oportuno que, por parte del juzgado, se explicara todo el contenido de esa declaración".