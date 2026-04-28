Javier y Paqui, afectados por la caída de la prórroga de los alquileres: "No me veo en otro lugar que no sea este"

El matrimonio lleva 20 años viviendo en el mismo domicilio, que alquilaron a través del Ayuntamiento de Madrid con un alquiler social. Actualmente, su domicilio pertenece a un fondo buitre.

Hace un mes se aprobaba un decreto que prorrogaba los alquileres, pero, es presumible, que este martes este decreto caiga en el Congreso de los Diputados después de que Junts haya anunciado que va a sumarse al no de Partido Popular y Vox. Más Vale Tarde ha querido poner nombre y apellidos a las personas que se van a ver perjudicadas por la no aprobación de este decreto.

Javier y Paqui son un matrimonio que llevan 20 años viviendo en la misma vivienda, pero les quieren echar. La pareja tenía su esperanza puesta en ese decreto para intentar dilatar los tiempos. Alquilaron su vivienda al Ayuntamiento de Madrid a través de un alquiler social, pero esta cambió de dueños y cayó en manos de un fondo buitre, lo que ha supuesto que, actualmente, estén pagando el doble que hace 20 años.

Como cuenta Javier, en enero recibieron una carta que les indicaba que debían abandonar el domicilio el 30 de junio. "Cuando llegó este Real Decreto metimos directamente el burofax", expone. Javier indica que, al principio, el alquiler no llegaba a los 600 euros. Pero, actualmente, este alcanza los 1.200 euros.

"Un trabajador que vive de mínimos es un esfuerzo máximo", expone. En domicilio viven ellos, pero, algunas semanas, también ayudan a su hijo cuidando a sus nietos. "Es la vivienda de todos", indica Javier.

Cuando recibieron la carta, decidieron comenzar a buscar, pero, como señala Paqui, los pisos que han encontrado por 1.200 euros "están hechos polvo". "Yo no me veo en otro lugar que no sea este, esta es mi casa", se lamenta.

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