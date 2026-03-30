Javier Bastida pide a unas fans de Rosalía que le canten una canción: "Se la voy a dedicar al 'perla' que tengo en mi vida"

El reportero se ha trasladado hasta las inmediaciones del Movistar Arena para charlar con los fans de la cantante. Este lunes se celebra el primero de los cuatro conciertos que Rosalía celebrará en Madrid.

Este lunes Rosalía celebra el primer concierto de su 'Lux Tour' en Madrid. Este va a tener lugar en el 'Movistar Arena' y Javier Bastida se ha desplazado hasta las inmediaciones del recinto para charlar con sus fans.

Bastida cuenta que, por la mañana, en la zona, hacía bastante frío, algo que seguro han sufrido aquellas personas que han decidido hacer cola desde primera hora para poder disfrutar de la cantante catalana en primera fila. El reportero explica que la temperatura ha ido subiendo a lo largo del día.

El reportero aprovecha para mostrar el look que llevan un grupo de chicas que están en la cola para acceder al recinto. Las chicas son de Málaga y Bastida les pide que le canten una canción. "Se la voy a dedicar al 'perla' que tengo también en mi vida", comenta Bastida, "todos tenemos un 'perla' en la vida". Las chicas comienzan a cantar la popular canción de Rosalía.

Pero sus encuentros no se quedan ahí. Bastida se acerca hasta Jonathan, otro fan de la cantante de Barcelona, que ha escogido un elaborado look para ver a la artista en directo. Se ha puesto, por ejemplo, una corona de espinas dorada. "Me he quedado crucificada, mártir, como Jesucristo", comenta el chico. Jonathan explica que su canción preferida es 'Novia robot' y le canta un poco a Bastida.

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