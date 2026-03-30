¿Es legal cantar el 'Cara al Sol' en España? Bea de Vicente explica en qué casos podría conllevar multas o prisión

La organización neonazi 'Núcleo Nacional' se sumaba a la Semana Santa de Valencia con una 'procesión ultra' en la que cantaban el 'Cara al Sol'. ¿Pueden ser multados? Bea de Vicente lo explica en este vídeo.

En plena Semana Santa, la organización neonazi 'Núcleo Nacional' protagonizaba su propia 'procesión' por las calles de Valencia en la que cantaban himnos fascistas como el 'Cara al Sol' o lanzaban consignas racistas.

Mientras 'Núcleo Nacional' pretende asentarse en Valencia, los vecinos de la ciudad respondían con otra concentración antifascista.

¿Es delito cantar el 'Cara al Sol'? Bea de Vicente explica que podría tratarse de un delito de odio, que conlleva hasta "penas de prisión", si "se dirige contra un colectivo concreto".

Por otro lado, señala que, según un artículo de la ley de Memoria Democrática de 2022, el 'Cara al Sol' podría "encajar con una sanción" al tratarse de un cántico fascista que ensalza el franquismo y denigra a las víctimas.

No obstante, apunta que "tendría que abrirse un expediente a este respecto" y recuerda que la ley de Memoria Democrática de Aragón en 2018 sancionaba cánticos como este con hasta 10.000 euros, hasta que en 2024 el PP la derogó. "Digamos que es a discreción", concluye la abogada.

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