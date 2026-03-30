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Juan Rodríguez Garat, sobre Trump: "No sabe cómo salir del atolladero en el que se ha metido"

Donald Trump ha amenazado con destruir centrales eléctricas y plantas desalinizadoras, pero, a la vez, ha señalado que está dispuesto a negociar. Esto es solo una muestra más del carácter voluble que está mostrando en este conflicto.

Donald Trump ha amenazado con destruir centrales eléctricas y plantas desalinizadoras, pero, a la vez, ha señalado que está dispuesto a negociar. Esto es solo una muestra más del carácter voluble que está mostrando en este conflicto.

Donald Trump ha destacado, en este conflicto, por su carácter voluble. Como indica Cristina Pardo, ha contado, por ejemplo, que se han producido "avances significativos con los ayatolás", pero, a la vez, que iba a "desatar el infierno en la región". "Luego ha amenazado con destruir las centrales de energía y las plantas desalinizadoras", indica Pardo, "y, también, ha admitido que a él lo que le interesa es el petróleo".

"Creo que él mismo no sabe cómo salir del atolladero en el que se ha metido", expone Juan Rodríguez Garat. El almirante de Flota retirado añade que "está probando a tocar todos los palos a ver si alguno suena". Rodríguez Garat señala que el presidente de Estados Unidos amenaza y, a la vez, trata de negociar.

"Está abriendo la puerta a que alguien le responda y diga 'estamos dispuestos a negociar'", añade el militar. Rodríguez Garat cree que Trump "no lo va a conseguir y va a tener que tomar esas decisiones, probablemente, en solitario".

El almirante de Flota retirado expone que amenazar con destruir las desalinizadoras y las centrales eléctricas "es ridículo en un país occidental que respeta, al menos formalmente, los convenios de Ginebra". Rodríguez Garat indica que "quitando eso, tiene muchas opciones abiertas y la más probable es el ataque a alguna de las islas". "Aunque no cambiará la situación en absoluto, le permitirá ganar tiempo", afirma.

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