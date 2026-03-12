Javier Bastida aprovecha su conexión con MVT para arreglarse la barba: "Tengo cena esta noche en Toledo"

El reportero ha mostrado el buen tiempo que están disfrutando en la capital de nuestro país, pero, además, ha aprovechado para ir a la barbería a "ponerse guapo".

Más Vale Tarde sorprende a Javier Bastida en la barbería. El reportero ha decidido aprovechar las horas de sol en Madrid para arreglarse la barba. "No me dejáis tiempo para nada", se lamenta. Bastida decide salir a la calle para mostrar el cielo despejado de la capital, pero antes le recuerda al barbero que le tiene que quitar los pelos de las orejas.

"Uno cuando se va haciendo mayorcito le van saliendo pelos por las orejas", se justifica. El reportero muestra que las terrazas del centro de la ciudad están llenas ya que, como destaca, "la temperatura que tenemos en Madrid ahora mismo está rozando los 16-17 grados".

"¿Me he quedado guapo?", pregunta Javier a Iñaki López y Cristina Pardo, "es que tengo cena esta noche en Toledo". "Una persona que hable por la tele de sus pelos en las orejas... es que yo eso solo lo concibo si estás promocionando 'Torrente'", responde la presentadora.

"Javier, acuérdate de devolver el babero", le recuerda Iñaki, "que luego nos llaman que te llevas las cosas". Bastida advierte que este fin de semana vuelve el frío a la capital, pero la próxima semana mejorarán las temperaturas.

