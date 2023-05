"Oye, que me gustas". Con estas palabras se declaró el afamado actor Javier Bardem a la que hoy es su pareja. Se conocieron durante el rodaje de la película 'Jamón, jamón'. "No sé qué habría pasado -a nivel personal y profesional- si esa película no se hubiera hecho", afirma Bardem.

"Fue pasando el rodaje y no me atrevía, hasta que llegó el último día y pensé que no le había dicho nada", ha asegurado Bardem en una entrevista en la Cadena Ser, como puede observarse en el vídeo superior. El intérprete ha explicado que la hija que tienen en común se llama Luna "por muchas razones, pero por supuesto como homenaje a Bigas Luna", director de la citada película.