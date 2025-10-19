Ahora

Trayecto de 3 horas

Un rebaño de 1.300 ovejas y cabras reivindica la trashumancia en pleno centro de Madrid

El contexto En el día de la Fiesta de la Trashumancia, este evento ha buscado reivindicar la ganadería extensiva como herramienta para la conservación de la biodiversidad y la lucha contra el cambio climático

Un rebaño compuesto por más de 1.100 ovejas merinas y 200 cabras guisanderas ha recorrido el centro de Madrid en la Fiesta de la Trashumancia 2025 este domingo para reivindicar la ganadería extensiva como herramienta para la conservación de la biodiversidad y la lucha contra el cambio climático.

El centro de la capital ha colapsado este mediodía con el paso de las ovejas y sus pastores ataviados con trajes típicos. Las ovejas, guiadas por la Fundación Trashumancia y Naturaleza, salieron a las 10:00 horas de la Casa de Campo para realizar el itinerario tradicional con llegada a Cibeles en torno a las 13:00 horas.

La colorida celebración se ha completado con grupos vestidos con trajes regionales, músicos y bailes tradicionales. El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha destacado que esta fiesta permite "volver a poner en valor la actividad ganadera, lo que es la trashumancia y, por tanto, la recuperación también de las vías pecuarias que se convierten en corredores ecológicos".

En la Plaza de Cibeles ha tenido lugar la característica la lectura de la histórica Concordia de 1418 entre la Mesta y el Concejo de la Villa, tras lo cual se hace la entrega simbólica de los "50 maravedís al millar", el precio que se pagaba antiguamente a las autoridades por el paso del ganado.

Tras el evento, el rebaño, que viene desde la Sierra de Gredos y Ávila, pasará el resto del invierno en Aranjuez, cumpliendo con su ciclo trashumante. Carabante ha resaltado el valor de esta actividad ancestral, no solo como un recurso "económico y social", sino también "ecológico y medioambiental", que ayuda a "preservar nuestros bosques y desbrozar" para prevenir incendios.

