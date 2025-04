Un inversor, tras perder 120.000 euros en bolsa por culpa de los aranceles: "Trump se ha pasado de frenada"

"No he vendido ningún activo porque he invertido en compañías sólidas, estoy convencido de que volverán a sus máximos históricos", explica el inversor Javi Sanz en Más Vale Tarde.

Los aranceles anunciados por Donald Trump el pasado miércoles a todos los países del mundo han provocado el desplome de todos los mercados, lo que ha llevado a millones de inversores a perder enormes cantidades de dinero.

El inversor español Javi Sanz es uno de ellos. En su caso, sus pérdidas han llegado a las seis cifras después de que el presidente estadounidense haya amenazado con imponer nuevas tasas este lunes: "La semana pasada perdí 100.000 euros y hoy he perdido unos 20.000 adicionales".

Pese a esta caída, sostiene que vender sus acciones en este momento no sería una buena idea. "No he vendido ningún activo porque he invertido en compañías sólidas, estoy convencido de que volverán a sus máximos históricos", añade.

Para él, los números rojos que arrojan los selectivos indican suponen un toque de atención a las intenciones de Trump de iniciar una guerra comercial. "Trump se ha pasado de frenada y por eso han sobrerreaccionado los mercados", explica el inversor. "Estamos ante un rebote inminente o bien ante un giro de la política monetaria", concluye Javi Sanz.