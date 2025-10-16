Intimidados en su casa: unos vecinos de Madrid denuncian que un fondo buitre quiere echarlos de su edificio

El fondo compró la vivienda y ha comenzado a realizar las obras de "demolición" del edificio con ellos dentro, dejándoles sus hogares llenos de agujeros, grietas y suciedad.

Los vecinos del edificio número 20 de la calle San Ildefonso, en Madrid, han denunciado la presión del fondo buitre que ha comprado el bloque para echarlos de sus casas. Para ello, han comenzado a realizar obras en el edificio incluso con las familias dentro de sus hogares.

"Nos compró una empresa y ahora estamos en medio de unas obras de demolición. Han agujereado los techos de las casas con familias con hijos viviendo dentro, han cortado suministros como el agua y la luz... No tienen ningún escrúpulo, utilizan cualquier estrategia para echarnos de nuestros hogares. Están usando el mercado inmobiliario como negocio. Se están lucrando a costa de echarnos de nuestros hogares", afirma Nacho, uno de los vecinos afectados.

Además, el fondo de inversión ha colocado a un guardia de seguridad en el edificio, que ha impedido que se grabaran las zonas comunes del edificio para comprobar el estado en el que se encuentran. No obstante, Más Vale Tarde sí ha podido filmar algunas partes del edificio donde se puede comprobar cómo las obras se están realizando mientras las familias tienen que convivir con ellas.

"Así vivimos todos los días, entre escombros. La porquería que hay es terrible. Tienes la casa llena de porquería, todo el día aguantando golpazos", añade Nacho.

Con esta obras, que los vecinos califican de "demolición", se están generando desperfectos en las viviendas como la aparición de grietas o, como el caso de la casa de José, agujeros en su pared después de que perforaran desde el otro lado y la taladradora llegar a su casa.

