En el interior de la cárcel de los horrores siria: "Le pegaban hasta matarle"

Tras la caída del régimen sirio de Bashar al Asad comienzan a salir a la luz los horrores que se escondían detrás de su dictadura. La prueba más fehaciente es la cárcel de Saidnaya o como se la conoce comúnmente, 'El matadero humano'. Esta prisión fue diseñada por el Gobierno para acallar a opositores, periodistas y políticos disidentes y en ella se han cometido todo tipo de vulneraciones de los derechos humanos.

Los cascos blancos llevaban desde el lunes rastreando los kilómetros de galerías subterráneas, en las que se han podido encontrar entre 40 y 50 cadáveres de civiles con signos de tortura. Asimismo, se han encontrado las salas donde se llevaban a cabo estas prácticas medievales. Prueba de ello son cuerdas rojas con las que se ha ahorcado a más de 13.000 personas entre 2011 y 2015, así como el testimonio de algunos reclusos: "Durante tres días no hubo ni comida ni agua", "Le pegaban hasta matarle".

Otra de las realidades que se vivían en la prisión son las constantes violaciones a las mujeres, que ha provocado que muchas de ellas hayan tenido que dar a luz a sus hijos dentro de estos muros de terror. Ahora, salen corriendo del centro ante la llegada de sus liberadores: "No tengas miedo, vete. Abre esas puertas. Puedes irte donde quieras", ha gritado un operario de los cascos blancos. Aunque si ver sus rostros atemorizados es bastante crudo, también lo es el relato del escritor y opositor sirio Michel Kilo: "Así que me senté y empecé a contarle (a un niño): 'Había un pájaro' y me contestó: '¿Qué es un pájaro?'".

En estos momentos, cientos de personas entran en masa a la prisión gritando el nombre de sus familiares desaparecidos desde hace años, con la esperanza de encontrarlos.