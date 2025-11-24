Iñaki López, tras ver a unas mujeres pelearse en Barcelona: "La gente está más pendiente de apostar que de separarlas"

Los asistentes al encendido de las luces navideñas en Barcelona se vieron sorprendidos por la pelea que iniciaron cuatro mujeres. Estas comenzaron a tirarse del pelo y a darse puñetazos hasta que otros asistentes lograron separarlas.

En muchos lugares de nuestro país ya se han llevado a cabo los encendidos de luces navideñas. Estos eventos congregan a centenares de personas que no se quieren perder el inicio de la Navidad en su ciudad.

Uno de estos lugares ha sido Barcelona donde este fin de semana se celebró el encendido del alumbrado navideño. Pero, además de caras de sorpresa e ilusión, también se vivieron momentos de tensión por culpa de un grupo de mujeres que se peleó en plena calle.

Como se puede ver en las imágenes, las mujeres se pelean "a puñetazo limpio y arrancándose los pelos", señala Joanna Ivars. "Son muy agresivas, parece un campeonato de vale tudo", afirma Iñaki López. La meteoróloga de laSexta critica la lamentable escena, que se produjo en mitad del encendido, rodeadas de familias y otros asistentes.

"Decidieron agredirse, pero, muy fuerte, muy violentamente delante de cientos de personas", indica Ivars. Finalmente, fue la gente la que tuvo que intervenir para separar a las mujeres. "La gente está más pendientes de apostar que de separarlas", añade López. "Aunque suene un poco loco", concluye Joanna, "es mejor la paz y el amor".

