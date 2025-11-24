Un tribunal federal desestima la estrategia de Trump contra el exdirector del FBI James Comey

El contexto El juez afirma que la fiscal que escogió Trump para liderar el caso contra Comey, y que era su abogada personal, fue designada de manera ilegal.

Un juez federal desestimó este lunes el caso contra el exdirector del FBI James Comey y el de la fiscal general de Nueva York, Letitia James, tras concluir que la fiscal federal que escogió el presidente, Donal Trump, para liderar los dos casos fue designada ilegalmente.

Comey y James, que enfrentan cargos separados, se unieron para impugnar la designación de la fiscal interina del Distrito Este de Virginia Lindsey Halligan alegando que no ocupaba el cargo de manera legal cuando levantó la acusación contra ellos dos, oponentes políticos de Trump.

Lindsey Halligan, exabogada personal de Trump, fue nombrada fiscal federal interina para el Distrito Este de Virginia en septiembre para hacerse cargo de ambas investigaciones, a pesar de no tener experiencia previa como fiscal.

Las conclusiones del juez federal de distrito Cameron McGown Currie se producen después de que Comey y James acusaran al Departamento de Justicia de Trump de violar la cláusula de nombramiento de la Constitución de Estados Unidos y la ley federal al nombrar a Halligan en septiembre.

Currie concluyó que Halligan "no tenía autoridad legal" para presentar cargos contra Comey ni contra James. Sin embargo, Currie desestimó los casos "sin perjuicio", lo que le dio al Departamento de Justicia la oportunidad de presentarlos nuevamente con un fiscal diferente al mando.

Trump ordenó a la fiscal general Pam Bondi que nombrara a Halligan en el cargo después de que su predecesor, Erik Siebert, se negara a presentar cargos contra Comey o James, alegando falta de pruebas creíbles en ambos casos.

Poco después de su nombramiento, Halligan logró que se presentaran cargos contra Comey y James después de que otros fiscales de carrera en la oficina se negaran a participar.

Comey se declaró inocente de los cargos de falsedad y obstrucción al Congreso. James se declaró inocente de los cargos de fraude bancario y de mentir a una institución financiera.

Los abogados de Comey y James argumentaron que el nombramiento de Halligan violaba una ley federal que, según ellos, limita el nombramiento de un fiscal federal interino a un período de 120 días. Los nombramientos interinos repetidos eludirían el proceso de confirmación del Senado de EEUU y permitirían que un fiscal ejerciera su cargo indefinidamente, afirmaron.

Siebert había sido nombrado previamente por Bondi por 120 días y posteriormente fue reelegido por el Tribunal de Distrito de EEUU para el Distrito Este de Virginia, dado que el Senado aún no lo había confirmado en el cargo.

Los abogados del Departamento de Justicia argumentaron que la ley permite al fiscal general realizar múltiples nombramientos interinos para fiscales federales. Aun así, Bondi intentó reforzar los casos, nombrando por separado a Halligan como fiscal especial asignada a ambas fiscalías. En ese mismo documento, también afirmó haber ratificado las acusaciones.

La impugnación del nombramiento de Halligan fue uno de los varios esfuerzos que los abogados de Comey y James han realizado para que los casos en su contra se desestimaran antes de los juicios. Ambos argumentaron también que los casos son procesos "vengativos" motivados por la animosidad de Trump.

En una audiencia celebrada el 13 de noviembre, Currie planteó reiteradamente dudas sobre por qué el Departamento de Justicia consideraba necesario tomar esa medida si creía que el nombramiento de Halligan era legal.

