Elisa Beni, sobre el caso Leire: "El problema del Gobierno es que no sale a dar explicaciones porque tendría que tener una"

"Tendría que haber un argumento que uniera todas las evidencias que hay en el sumario y fuera alternativo a la explicación que se da, pero eso no existe", afirma la periodista en Más Vale Tarde.

En los audios del sumario del caso Leire, la 'fontanera' del PSOE asegura que es el propio partido quien le pone al frente de la trama para "limpiar" y que tiene "los mejores interlocutores".

A raíz de estas conversaciones, Elisa Beni opina que "todo lo que estamos sabiendo es muy contundente": "Son indicios muy contundentes, están muy bien triangulados y hay muchos sumarios que siguen secretos".

En este sentido, la periodista considera que el problema por el que el Gobierno no sale a dar explicaciones "es porque tendría que tener una explicación que dar".

"Tendría que haber un argumento que uniera todas las evidencias que hay en el sumario y fuera alternativo a la explicación que se da, pero eso no existe porque lo que se cuenta en los indicios es lo que hay. Hay una señora que, por orden del PSOE, iba buscando porquería de la gente para extorsionarla", prosigue Elisa.

"¿Qué vas a salir a decir si además no sabes quién es el siguiente que va a salir imputado, si no sabes lo siguiente que va a salir?", afirma rotunda.

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