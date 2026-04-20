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El CIS de abril

El CIS de Tezanos dispara al PSOE 13 puntos por encima del PP mientras caen Sumar, Podemos y Vox

Los detalles El último estudio elaborado por el centro que dirige José Félix Tezanos, realizado entre el 6 y el 10 de abril, muestra cómo el PSOE recupera e incluso supera la ventaja que ya tenía en febrero sobre el PP, que entonces era de 9,7 puntos y que en marzo cayó hasta los 8.5 puntos. Unos datos que llegan a menos de un mes de las elecciones de Andalucía del 17 de mayo.

El CIS de Tezanos dispara al PSOE 13 puntos por encima del PP mientras caen Sumar, Podemos y Vox

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) mantiene al PSOE como el vencedor en unas elecciones generales si se celebraran hoy, con el 36,4% de los votos. Un porcentaje que supone 4,6 puntos más que hace un mes y que eleva la distancia de los socialistas sobre el PP hasta los 12,8 puntos, 4,3 más que en marzo. Los populares apenas crecen 0,3 puntos y se quedan en el 23,6%.

Así se desprende del último estudio elaborado por el centro que dirige José Félix Tezanos, realizado entre el 6 y el 10 de abril con 4.020 entrevistas en 1.179 municipios de 50 provincias y con un error de ±1,6% para el conjunto de la muestra.

En concreto, muestra cómo el PSOE recupera e incluso supera la ventaja que ya tenía en febrero sobre el PP, que entonces era de 9,7 puntos y que en marzo cayó hasta los 8.5 puntos. Unos datos que llegan a menos de un mes de las elecciones de Andalucía del 17 de mayo.

Pero el estudio también señala que Vox continuaría la senda descendente que viene marcando el CIS en los últimos meses, situándose en esta ocasión en el 14,7% de los votos, esto es, 1,9 puntos menos que en el mes de marzo y 4,2 menos que en febrero, pese a los resultados obtenidos en las últimas citas electorales autonómicas.

En el caso de Sumar, la situación que vive es similar a la de la formación de Santiago Abascal y cae desde el 7,1% al 5,8% en un mes. Algo que también ocurre con Podemos, formación en descenso constante y que en esta ocasión se queda en el 2,2%, 0,7 puntos menos que en marzo y 1,7 menos respecto a febrero. Quienes sí que mejoran levemente sus resultados son las formaciones catalanas.

Por un lado, ERC obtendría en unas hipotéticas elecciones generales el 2,9% de las papeletas, lo que supone medio punto más que hace un mes. Mientras, Junts mejora la pérdida que sufrió en marzo y pasa del 0,6% al 0,8%. Lo mismo que Bildu, que con un 1,3% sube 0,2 puntos respecto al anterior barómetro.

En cuanto al resto de formaciones, Se Acabó la Fiesta sigue en descenso y se queda en el 1,7% (2,1% en marzo y 2,4% en febrero), mientras que el PNV mejora levemente su resultado y logra un 0,8% (0,4 puntos más). Coalición Canaria pasa del 0% al 0,2% y UPN se sitúa en el 0,1% después de no haber logrado porcentaje en el estudio de marzo.

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