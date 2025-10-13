Iñaki López, sobre la sonrisa de Trump en la firma del acuerdo de paz para Gaza: "Se ha blanqueado los dientes para hoy, seguro"

Donald Trump recibió a líderes mundiales en la firma del tratado de paz para Gaza en Egipto. Desde saludos rápidos hasta posados más formales, el presidente estadounidense mostró su característico estilo mientras la prensa no dejaba de capturar cada gesto.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha sido el encargado de recibir uno a uno a todos los diplomáticos y líderes mundiales en la firma del tratado de paz para Gaza celebrada en Egipto.

Trump posó con cada uno de ellos con una amplia sonrisa blanca y el pulgar derecho permanentemente alzado. "Se ha blanqueado los dientes para hoy, seguir", comenta Iñaki López al ver las imágenes.

Asimismo, recibió muy sonriente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con quien mantuvo unas breves palabras. Como dato curioso, el saludo entre Sánchez y Trump duró tan solo 14 segundos.

Todo lo contrario ocurrió con el presidente francés, Emmanuel Macron. Ambos intercambiaron unas palabras y posaron con rostros serios y sin sonrisa ante los medios, mostrando un protocolo más formal en la sesión fotográfica.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.