Un informe médico concluye que Donald Trump tiene "un estado de salud excepcional"

El contexto Durante los últimos meses, los medios de comunicación han mostrado dudas sobre el estado del presidente estadounidense debido a su avanzada edad y a algunas heridas que se le han podido ver en las manos.

El informe médico realizado por el Centro Médico Militar Nacional Walter Reed concluye que Donald Trump goza de "un estado de salud excepcional". A pesar de las dudas surgidas en medios sobre su estado físico, el informe, publicado por la Casa Blanca, revela que Trump tiene una edad cardiovascular catorce años menor que su edad cronológica de 79 años. Además, el presidente ha sido vacunado contra la influenza y recibió una dosis de refuerzo contra la Covid-19. Los doctores aseguran que está en condiciones óptimas para realizar viajes internacionales, como el previsto a Israel y Egipto para mediar en un acuerdo de paz.

Donald Trumpgoza de "un estado de salud excepcional". Es la conclusión a la que han llegado los doctores del Centro Médico Militar Nacional Walter Reed que han realizado un informe médico sobre el estado del presidente estadounidense.

Durante los últimos meses, varios medios de comunicación y figuras públicas habían mostrado sus dudas respecto al estado físico del mandatario, al que se le han llegado a ver heridas en las manos.

No obstante y según los resultados del informe publicados por la Casa Blanca, Trump tiene una edad cardiovascular catorce años menor que su edad cronológica (79 años).

El resultado agrega que el mandatario fue vacunado contra la influenza y que recibió una dosis de refuerzo contra la Covid-19. "El presidente se mantiene en un estado de salud excepcional, mostrando un desempeño cardiovascular, pulmonar, neurológico y físico sobresaliente", concluye el resumen.

Además, los doctores indican que el presidente se encuentra en buenas condiciones para realizar viajes internacionales, como el que tiene previsto realizar este fin de semana a Israel y Egipto como actor de la mediación del acuerdo de paz entre el país hebreo y Hamás.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.