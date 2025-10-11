Ahora

Tras las dudas

Un informe médico concluye que Donald Trump tiene "un estado de salud excepcional"

El contexto Durante los últimos meses, los medios de comunicación han mostrado dudas sobre el estado del presidente estadounidense debido a su avanzada edad y a algunas heridas que se le han podido ver en las manos.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos
Donald Trumpgoza de "un estado de salud excepcional". Es la conclusión a la que han llegado los doctores del Centro Médico Militar Nacional Walter Reed que han realizado un informe médico sobre el estado del presidente estadounidense.

Durante los últimos meses, varios medios de comunicación y figuras públicas habían mostrado sus dudas respecto al estado físico del mandatario, al que se le han llegado a ver heridas en las manos.

No obstante y según los resultados del informe publicados por la Casa Blanca, Trump tiene una edad cardiovascular catorce años menor que su edad cronológica (79 años).

El resultado agrega que el mandatario fue vacunado contra la influenza y que recibió una dosis de refuerzo contra la Covid-19. "El presidente se mantiene en un estado de salud excepcional, mostrando un desempeño cardiovascular, pulmonar, neurológico y físico sobresaliente", concluye el resumen.

Además, los doctores indican que el presidente se encuentra en buenas condiciones para realizar viajes internacionales, como el que tiene previsto realizar este fin de semana a Israel y Egipto como actor de la mediación del acuerdo de paz entre el país hebreo y Hamás.

