Lamentable episodio vivido hoy en el Parlament balear durante la votación para la derogación de la ley de memoria democrática regional. El presidente del hemiciclo, Gabriel Le Senne, de Vox, reaccionaba arrancando y rompiendo la foto de tres fusiladas por el franquismo que había puesto en su ordenador una diputada socialista, que posteriormente terminaba expulsada por el propio Le Senne junto a otra compañera.

"Hemos visto en los congresos que cuando alguien te llama al orden porque considera que has hecho algo que está mal, es que igual has hecho algo que está mal, pero este no es el caso", afirma Cristina Pardo, a lo que Iñaki López añade en el vídeo sobre estas líneas que "le ha faltado decir 'lo digo yo por el artículo que tengo aquí colgado'". "Esto ha sido paternalismo", sentencia.