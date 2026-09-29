Iñaki López responde a la foto en la que él y Andrea Ropero están en Cuarto Milenio: "Será que como tenemos una foto con ellos todos mentimos, y no es verdad"

Iñaki López responde a la foto difundida por el entorno de un programa de la competencia tras sus bulos sobre el trabajo de Andrea Ropero en el desahucio de Maricarmen: "Ellos sí han mentido y siguen sin dar una sola explicación o prueba".

Iñaki López reflexiona sobre los bulos vertidos desde un programa de la competencia contra la labor de Andrea Ropero y El Intermedio a la hora de contar el desahucio de Maricarmen desde dentro.

El presentador señala que ayer en ese programa "tuvieron una oportunidad estupenda de dar alguna prueba de una acusación tan grave y no lo hicieron".

Sin embargo, desde el entorno de este espacio y en las redes sociales sí que quisieron contestar a Andrea Ropero, que en un tuit aseguró entender que "gente acostumbrada a ver ovnis vea fantasmas donde no los hay", con una foto de Iñaki López y ella en el plató de Cuarto Milenio con Iker Jiménez y Carmen Porter.

Una foto que, recuerda Iñaki, tiene "muchos años" y "con, desde luego, un perfil de programa radicalmente distinto". Señala que acompañaron a un amigo "muy fan de este programa que quería tener la oportunidad de conocer a los presentadores".

"Pensarán que como tenemos una foto con ellos todos mentimos, y no es verdad", afirma rotundo Iñaki, que añade que "ellos sí han mentido y siguen sin dar una sola explicación o prueba de una acusación que personalmente me parece muy grave".

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